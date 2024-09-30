شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمنى يبحث مع سفيرتى بريطانيا وفرنسا تعزيز التعاون الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، خلال مباحثات أجراها الأحد مع سفيرتي بريطانيا وفرنسا لدى اليمن، تعزيز التعاون الأمني والعسكري وسبل مكافحة الإرهاب والأمن البحري.

وأفادت الفضائية اليمنية بأن مباحثات الفريق الركن محسن الداعري مع سفيرتي بريطانيا عبدة شريف، وفرنسا كاترين كمونت، تطرقت إلى مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء استمرار هجمات مليشيات الحوثي على السفن التجارية والملاحة البحرية.

وأكد وزير الدفاع اليمني أن دعم قدرات القوات المسلحة هو الحل الأمثل لتأمين طرق التجارة العالمية في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، والقضاء على الخطر المتربص بالجميع والمتمثل بمليشيات الحوثي.

وأشار إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية بغية التوصل الى سلام مستدام، إلا أن المليشيات الحوثية تتنصل من التزاماتها وتختلق الذرائع تلو الأخرى.