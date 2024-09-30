شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبنانى: كلمة مرتقبة لنائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام لبناني: "كلمة مرتقبة لنائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم".

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، عدة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، أدت إلى انفجارات كبيرة، وأعلن لاحقًا اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يقرب من عام، عندما شنّ حزب الله أول هجوم في اليوم التالي لهجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.