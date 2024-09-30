شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اللبناني بالقاهرة: مصر بذلت كل الجهود لتجنيب شعب لبنان مخاطر الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير اللبناني بالقاهرة علي حسن الحلبي أن الدولة المصرية كانت حريصة على تجنيب الشعب اللبناني مخاطر الحرب الحالية، وبذلت كل الجهود في سبيل ذلك، لكن الحكومة اليمينية في إسرائيل كانت تدفع الأمور للتصعيد في ظل تواصل الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال السفير اللبناني وفد من نقابة الصحفيين المصريين اليوم الأحد في مقر السفارة اللبنانية بالقاهرة لإعلان وتقديم واجب العزاء في كل ضحايا العدوان برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين.

وأعرب الحلبي عن تقديره للزيارة، مشددًا على أن هذا التحرك ليس بغريب على مصر التي كانت من أوائل الدول التي تحركت سواء على المستويين الشعبي، أو الرسمي للتضامن مع الشعب اللبناني ضد العدوان الإسرائيلي.

وأوضح السفير اللبناني أنه كان شاهدًا على حجم التضامن المصري مع لبنان طوال 16 عامًا قضاها بالسفارة المصرية سفيرًا أو قائمًا بالأعمال، وهو التضامن الذي ظهر بوضوح في حرب 2006م، وخلال العام الماضي منذ بدء العدوان على غزة.