شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين فى غارات إسرائيلية على وسط وجنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فجر الاثنين، بأن غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة، تسببت فى استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل.

وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين، فيما قصفت المقاتلات الإسرائيلية مركبة مدنية شمال غربي خان يونس، جنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين آخرين.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد سيدة وطفلها فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا بحكر الجامع بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41.595، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96.251 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن تسعة شهداء ارتقوا، وأصيب 41 آخرون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.