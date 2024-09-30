شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية تعلن مقتل مواطن فرنسى ثان جراء القصف الإسرائيلى فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مقتل مواطن فرنسى ثان فى غارات إسرائيلية فى لبنان، وقالت الوزارة "نؤكد وفاة مواطن فرنسى ثان وسنقدم مزيد من التفاصيل فى وقت لاحق".



ويعد هذا ثانى مواطن فرنسى يلقى حتفه فى لبنان إثر الضربات الاسرائيلية، فقد أعلنت الوزارة الخميس الماضي، وفاة مواطنة فرنسية تبلغ من العمر 87 عاما، بعد "انفجار قوي" فى إحدى قرى جنوب لبنان.



وأعربت السفارة الفرنسية فى لبنان، فى بيان، عن أسفها لوفاة أحد مواطنيها فى قرية قريبة من مدينة صور، إثر انهيار مبنى جراء غارة اسرائيلية.



وجاء فى البيان: "إننا نعرب عن أسفنا لوفاة مواطنة تبلغ من العمر 87 عاما يوم الاثنين الماضى فى قرية قريبة من مدينة صور. انهار المبنى الذى كانت تقيم فيه إثر انفجار قوى حدث فى مكان قريب".



يأتى هذا تزامنا مع وصول وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو إلى لبنان، مساء اليوم الأحد. ومن المقرر أن يجرى الوزير الفرنسى الاثنين سلسلة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين وأمميين، لتقديم الدعم الفرنسى ولاسيما الدعم الإنساني.