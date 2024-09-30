شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة فى باريس للتنديد بالقصف الإسرائيلى على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع عدة مئات من المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد للتنديد بالقصف الإسرائيلي على لبنان والمطالبة بوقف إطلاق النار.



واحتشد المتظاهرون، وقدر عددهم نحو ما لا يقل عن 500 شخص بحسب الشرطة الفرنسية، في ساحة "الجمهورية" بباريس، للتنديد بالقصف الإسرائيلي على لبنان الذي لا يزال مستمرا ويثير مخاوف من تصعيد في الشرق الأوسط.



وأعرب المتظاهرون، من بينهم العديد من الفرنسيين اللبنانيين، عن دعمهم للمدنيين اللبنانيين الذين يعانون من القصف الإسرائيلي، كما أعربوا عن استنكارهم لبدء حرب جديدة في لبنان على حد تعبيرهم.



وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية ولافتات تدين الهجمات الإسرائيلية وطالبوا بوقفها، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك في مواجهة هذه الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان.



كما ردد المتظاهرون هتافات تدين القصف الاسرائيلي على لبنان مثل "ارفعوا أيديكم عن لبنان"، وأيضا "إسرائيل قاتلة".



يأتي هذا في وقت يواصل فيه الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد شن غاراته المكثفة والمعادية التي استهدفت قرى وبلدات جنوبي لبنان.



وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف اليوم حيا سكنيا بين بلدتي "باريش ومعروب" شرق مدينة صور، حيث هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان المستهدف في ظل استمرار تحليق الطيران الحربي والمسير في الأجواء.



وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات أخرى في البقاع على بلدة العين في البقاع الشمالي وعلى عدة بلدات أخرى.