شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة.



وأفادت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية(وفا)- باستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين، بالقرب من متنزه البلدية، وسط مدينة غزة.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 41,586 ألف شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 96,251 ألف مصاب، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.