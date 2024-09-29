شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عبرية: حسن نصر الله توفى نتيجة الاختناق وفى مكان بدون تهوية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تفاصيل جديدة حول اغتيال زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت اجتماع لقيادات الحزب في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت مساء الجمعة الماضية.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن حسن نصر الله توفي نتيجة الاختناق لأنه كان في مكان بدون تهوية، وذلك بعد القصف الإسرائيلي الأمر الذي تسبب في تسريب للغاز ما أدى إلى الاختناق حتى الموت.

أظهر مقطع فيديو، نشره موقع "لبنان 24"، لحظة انتشال جثمان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، من الحفرة التى خلفتها الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وكان حزب الله قد أعلن في بيان أمس السبت، استشهاد نصرالله في غارة إسرائيلية، وبضربات غير مسبوقة منذ عام 2006 شنتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية، الجمعة، حيث تم إسقاط قنابل تزن أكثر من 2000 رطل.

وأعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحزب في بيان صدر عنه السبت: "سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا".