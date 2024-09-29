شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات جوية على اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع القناة 7 الإسرائيلية قبل قليل، أن طائرات سلاح الجو تشن غارات جوية على مناطق باليمن منها ميناء الحديدية، وذلك بالتزامن مع قصف أمريكي بريطاني مكثف.

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، أن قواتها نفذت "عملية عسكرية نوعية استهدفت 3 مدمرات حربية أمريكية معادية في البحر الأحمر أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي.

وأضافت في بيان أول أمس الجمعة، أن "العملية المشتركة بين القوة البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".

وتابعت: العملية أدت بعون الله تعالى إلى إصابة المدمرات الأمريكية الثلاث إصابات مباشرة، وعمليتنا البحرية هي الأوسع في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

واستطرد البيان: العملية جاءت متزامنة مع عملية استهداف عمق الكيان الصهيوني في يافا وعسقلان، ومستعدون لتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية إسنادا للشعب الفلسطيني ودعما للمقاومة الإسلامية في لبنان، مؤكدا: "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".