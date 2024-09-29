شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين فى قصف مدرسة تؤوى نازحين ببيت لاهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين ببيت لاهيا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في تصريح وفقا لوكالة ألأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 4 مواطنين، وإصابة 15 آخرين، معظمهم من الأطفال، والنساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية، بصاروخين "غرفتين صفيتين" في مدرسة أم الفحم، الواقعة في منطقة السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة .

وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء الإجمالي منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر إلى 41,595، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء، كما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى 96,251، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات بالغة في الوصول إلى المصابين بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وتشهد غزة منذ السابع من أكتوبر عدوانًا إسرائيليًا متصاعدًا استهدف بشكل رئيس المدنيين والبنية التحتية، وقد أدى هذا العدوان إلى دمار واسع وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، في حين تزداد الأوضاع الإنسانية سوءًا مع استمرار الحصار والتشريد والنزوح.