الخليج اليوم .. السعودية تعلن زيادة ضخمة في أعداد السياح مقارنة بسنوات ما قبل موسم الرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة ضخمة في عدد السياح الذين زارو المملكة هذا العام مقارنة بسنوات ما قبل المواسم الترفيهية، مثل موسمي الرياض وجدة.

وقالت وزارة السياحة السعودية، بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، إن المملكة استقبلت خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر يوليو من العام الحالي 2024، 17.5 مليون سائح وافد من الخارج، بزيادة تقدر بنسبة 10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023.

وأوضحت أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 73% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، وهو العام الذي أطلقت فيه السعودية مواسمها الترفيهية، وأبرزها موسم الرياض.

وأشارت الوزارة، في بيانها اليوم السبت، إلى أن عدد السياح الوافدين من الخارج لأغراض الترفيه والعطلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 4.2 مليون سائح وافد من الخارج، بنسبة نمو تقدر بـ 25% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023، ونسبة نمو تقدر بـ656% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019.

وتعكس الأرقام استقطاب المواسم الترفيهية أعدادا إضافية من السياح، بجانب التوافد على أداء المشاعر الدينية، العمرة والحج.

وفي مارس الماضي، أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وصول عدد زوار موسم الرياض إلى 20 مليون زائر بينهم 206 آلاف سائح، ويتوزع هذا العدد على الأشهر من أكتوبر 2023 وحتى مارس 2024.

وبحسب بيان الوزارة، "تبرهن القفزات التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، على فاعلية وكفاءة الاستراتيجيات والخطط التي أقرتها المملكة لبناء قطاع سياحي مستدام وفقا لرؤية المملكة 2030".

وذكرت الوزارة، أن "المملكة نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية"، حيث تصدّرت قائمة الأمم المتحدة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين خلال العام الماضي 2023، متصدرة قائمة دول مجموعة العشرين في مؤشرَي نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة للسياحة "تقرير بارومتر السياحة العالمية لشهر سبتمبر 2024م".