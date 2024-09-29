شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: ندعو المواطنين لعدم الانجرار وراء أفعال تمس بالسلم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجيش اللبناني بيانا يدعو فيه المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أفعال تمس بالسلم الأهلي، وأكد ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ الوطن .

وحذر الجيش اللبناني خلال بيانه الذي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأحد، من أن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخططات تخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين.

وتابع الجيش اللبناني "تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي ، وتدعو المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان".

ومن جهه آخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من ثمانية صواريخ أطلقت من لبنان صباح اليوم الأحد على منطقة طبريا، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في المدينة وعدة بلدات أخرى بالقرب من بحيرة طبريا.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل المحلية عن بيان الجيش القول إن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، ولم تسفر عن إصابات.

وتُظهر اللقطات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن صاروخًا واحدًا على الأقل سقط في بحيرة طبريا، وفقا للصحيفة.