شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يبحث مع مبعوث أممى التعاون فى الملف السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، التعاون بين المملكة والأمم المتحدة فيما يتعلق بالملف السوري، إضافة إلى استعراض جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية وسوريا، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء عقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك الأمريكية.