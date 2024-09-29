شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الكويتى يدعو إلى المحافظة على أعلى درجات الجاهزية للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين دعا إلى المحافظة على أعلى درجات اليقظة والجاهزية القتالية وتنفيذ المهام للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.



وقالت رئاسة الأركان الكويتية في بيان لها أن الفريق الركن طيار بندر المزين قام بجولة تفقدية شملت عددا من المعسكرات والمواقع العسكرية حيث استمع رئيس الأركان خلال جولته إلى إيجاز عن طبيعة المهام والواجبات المناطة وآلية سير العمل والجاهزية.