شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تشيد بجهود السلطات التونسية بتوقيف 19 من مهربى المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي بتوقيف 19 من مهربي المهاجرين غير الشرعيين من قبل السلطات التونسية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية السبت أنه تم تدمير 5 قوارب والاستيلاء على 9 آخرين بالإضافة إلى 5 قوارب مطاطية و18 محركا وسيارات وأموال وهواتف محمولة.

وكانت إيطاليا سلمت مؤخرا ثلاثة زوارق دورية إلى السلطات التونسية للمساهمة في تعزيز أنشطة الإنقاذ البحري وإجراءات مكافحة تهريب البشر.



وأشارت إلى أن يأتي في إطار التعاون الذي أطلقته الحكومة الإيطالية مع تونس في قضايا الهجرة ومراقبة الحدود.