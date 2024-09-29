شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 عراقيا فى غارات للتحالف بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام سورية إن 18 عراقيا قتلوا في قصف جوي لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على منطقة البوكمال عند الحدود العراقية السورية.

وقصفت طائرات في وقت مبكر اليوم الأحد موقعا لفصيل "كتائب سيد الشهداء" العراقي في البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وجاءت الغارات عقب هجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة كونيكو التي تتمركز فيها قوات أميركية بريف دير الزور.