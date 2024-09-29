شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تعلن تضامنها مع شعب لبنان وتقدم 10 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت وزارة الخارجية الكندية عن تضامنها مع شعب لبنان المتضرر من الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إنها ملتزمة بتزويدهم بالمساعدة الإنسانية التي يحتاجون إليها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وتابعت الخارجية الكندية، "10 ملايين دولار مساعدات إضافية لتمويل الاحتياجات الإنسانية الملحة للمدنيين في لبنان".

وواصلت الخارجية الكندية، "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وسنواصل دعم شركائنا بالمجال الإنساني في لبنان".