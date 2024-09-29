شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات تقصف موقعا لفصيل عراقى شرقى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام، بأن طائرات قصفت في وقت مبكر اليوم الأحد موقعا لفصيل "كتائب سيد الشهداء" العراقي في منطقة البوكمال عند الحدود العراقية السورية.

وتحدث ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن غارات استهدفت مجموعات مسلحة موالية لإيران في البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

ويأتي هذا التطور عقب هجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة كونيكو التي تتمركز فيها قوات أميركية بريف دير الزور.