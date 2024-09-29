شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية بدير الزور بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام سورية أن انفجارات وقعت في قاعدة كونيكو التي تتمركز فيها قوات أمريكية في ريف دير الزور.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الهجوم الذي وصفته بالعنيف تم بطائرات مسيرة انتحارية على قاعدة للقوات الأمريكية في معمل وحقل كونيكو بدير الزور.

وذكرت وسائل إعلام غربية الخميس الماضى، أن فصائل عراقية شنت هجوما بطائرة مسيرة استهدف القاعدة الأمريكية فى دير الزور بسوريا.

وفى المقابل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها تحتفظ بحق الرد فى الموعد والمكان الذى تختاره فى حال تعرضت قواتها للهجوم فى العراق أو سوريا.

ومنذ عدة أيام تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية موجودة فى حقل كونيكو للغاز الواقع شرقى مدينة دير الزور السورية، إلى هجوم صاروخي.