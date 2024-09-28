الارشيف / اخبار الخليج

الخليج اليوم .. السعودية تدشن المشروع الطبي لتركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين في مدينة جيشوف بجمهورية بولندا، والمقام خلال الفترة من 23 وحتى 29 سبتمبر 2024م, فيما قام الفريق الطبي للتابع للمركز منذ بدء الحملة بتركيب الأطراف الصناعية لسبعة مستفيدين.

 

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا