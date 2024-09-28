شكرا لقرائتكم خبر عن "حزب الله "يعلن أول عملية استهداف لإسرائيل عقب استشهاد نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، فى بيان له ، استهداف مستعمرة كتسرين الإسرائيلية بصلية صاروخية.



وذكر الحزب أن العملية هذه جاءت رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين ودفاعاً عن لبنان وشعبه.

ويأتي هذا البيان المرتبط بعد العملية التى تعد الأولى عقب إعلان الحزب استشهاد أمينه العام حسن نصرالله فى غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الجمعة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قال إنه "قضى على حسن نصر الله زعيم تنظيم حزب الله وأحد مؤسسيه، أمس كما قضى على علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من القادة في حزب الله".

وأضاف في بيان أصدره السبت: "لقد أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات المؤسسة الأمنية على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية، ولقد نفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر وقاموا بتنسيق أنشطة ضد مواطني إسرائيل".