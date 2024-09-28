شكرا لقرائتكم خبر عن النضال الشعبى الفلسطينى توقع اتفاق تعاون مع حزب الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية المغربى والان مع تفاصيل الخبر

وقعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اتفاق إطار للتعاون مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، لتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين، ووقع الاتفاقية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، والكاتب الأول للحزب الاشتراكي الأستاذ إدريس لشكر.

وجاءت هذه الاتفاقية في إطار المنتدى الديمقراطي الاجتماعي الذي جمع قادة الأحزاب الديمقراطية من مختلف الدول العربية، لمناقشة قضايا مهمة تشمل الديمقراطية، حقوق الإنسان، وتمكين الشباب والمرأة.

وقال د. مجدلاني تأتي اتفاقية الاطار لتعزيز التعاون مع الرفاق في حزب القوات الاشتركية وهو استمرار لسياسة الجبهة في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات مع الأحزاب العربية والتقدمية والعربية والعالمية، مشيدا بدور حزب الاتحاد الاشتراكي في دعم القضية الفلسطينية وكذلك في إطار الاشتراكية الدولية.

ومن جانبه قال لشكر أن هذا الاتفاق هام ويأتي لتجسبد الشراكة الحقيقية بين الطرفين.

هذا واطلع د.مجدلاني وبحضور عضو المكتب السياسي للجبهة جمال خليل وعضو اللجنة المركزية للجبهة د.فادي كساب الرفاق في حزب الاتحاد الاشتراكي بصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يقوم به الاحتلال من إجراءات عدوانية وهجمة شرسة ضد الشعب الفلسطيني.

مؤكدا على أهمية ودور الأحزاب الاشتراكية والتقدمية في اسناد النضال الفلسطيني في وتشكيل جبهة عربية ودولية ضد الاحتلال.

ونصت الاتفاقية على التمسك بالقيم العالمية للديمقراطية وحقوق الإنسان والحفاظ على المبادئ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، كجزء من القيم المشتركة التي يتقاسمها الطرفان ، وتعزيز ثقافة الحوار والتعاون، وتضمنت الاتفاقية بنودًا أخرى تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحزبين في مجالات

تعزيز روابط التعاون والتضامن بين الحزبين والمنظمات التابعة لهما، مع التركيز على تعزيز الحوار الدورى والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، تنسيق المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية مما يعزز التعاون في المحافل الدولية، وتعزيز الشراكات وتطوير برامج تدريبية موجهة للناشطين والمسؤولين على كافة المستويات.

كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى إعداد خطة عمل مشتركة.