شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يدعو إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، الجمعة، دعوته إلى هدنة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، بعدما تجاهلت الأولى مقترحا لوقف إطلاق النار صاغته الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بختام أسبوع من اللقاءات الدبلوماسية في الأمم المتحدة، إن "الاختيارات التي يتخذها الطرفان في الأيام المقبلة سوف تحدد المسار الذي ستسلكه هذه المنطقة، مع عواقب وخيمة على شعوبها، الآن وربما لسنوات قادمة".

وأضاف: "قد يبدو المسار الدبلوماسي صعبا في هذه اللحظة لكنه موجود، وهو في تقديرنا ضروري"، متعهدا أن تواصل الولايات المتحدة "العمل بشكل مكثف مع كافة الأطراف" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتابع وزير الخارجية الأمريكى: "أهم شيء يجب القيام به من خلال الدبلوماسية هو محاولة وقف إطلاق النار في كلا الاتجاهين أولا، ثم استخدام الوقت الذي تتيحه لنا مثل هذه الهدنة للبحث في إمكان التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أوسع".