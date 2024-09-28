شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد فى حماس بغارة على جنوب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم السبت، إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، هاجمت الليلة الماضية بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية وقضت على المدعو أحمد محمد فهد قائد الشبكة الإرهابية التابعة لحماس في منطقة جنوب سوريا".



وأضاف الاحتلال: "لقد كان المدعو أحمد فهد مسؤولًا عن تنفيذ عمليات إرهابية عديدة ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل من منطقة جنوب سوريا بما في ذلك إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة هضبة الجولان، ولقد تمت تصفية فهد عندما خطط لتنفيذ مخطط إرهابي آخر في المدى الزمني الفوري".

ويدخل العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة يومه الـ358، ما أسفر - في حصيلة غير نهائية، عن استشهاد 41,534 فلسطينيا، وإصابة 96,092 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عملياتها التصعيدية العسكرية، فى الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق فى الأراضى اللبنانية، الأمر الذى يؤدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين.