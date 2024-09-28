شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يؤكد أن بلاده توطد علاقتها مع الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أن بلاده توطد علاقتها مع الولايات المتحدة بعد سلسلة خلافات خلال إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

أدلى آل نهيان بهذه التعليقات بعد أن أجرى رئيس الإمارات محادثات هذا الأسبوع مع كل من الرئيس بايدن والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كاملا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتعد زيارة الرئيس محمد بن زايد آل نهيان للولايات المتحدة الأولى له منذ توليه قيادة البلاد، والأولى لرئيس إماراتي في أثناء توليه المنصب منذ تأسيس دوله الإمارات في 1971.

وأشار بايدن خلال الزيارة إلى الإمارات باعتبارها شريكا دفاعيا رئيسيا.

وقال وزير الخارجية الإماراتي: "بلدي الإمارات العربية المتحدة تعزز علاقتها مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن اعتبار الإمارات شريكا دفاعيا رئيسيا كان تطورا مرحبا به ويعكس الثقة في السياسات الأمريكية.

وأشار إلى أن أبوظبي تتطلع إلى مواصلة العمل مع واشنطن، وأضاف: "تظل الإمارات متفائلة للغاية تجاه الولايات المتحدة".