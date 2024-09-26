تيك توك وروتانا تتعاونان لإطلاق محتوى ألبوم عبد المجيد عبد الله

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تعقد تيك توك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شراكة مع مجموعة روتانا للموسيقى (rotanamusic@) لتقدم لكم مفاجأة رائعة – حملة حصرية هي الأولى من نوعها في المنطقة التي تُقدم من خلال منصة تيك توك للنجم الأسطوري عبد المجيد عبد الله (abdulmajeedabdullah@)

اشتهر النجم السعودي الأيقوني أو كما يسميه المعجبون امير الطرب بتقديم أغانيه التي حققت نجاحاً ساحقاً على مدار عقود. والآن، بينما يعود إلينا بألبومه الجديد، سنتيح لكم الفرصة لمتابعة الأحداث عن كثب كأنكم جالسون في مقاعد الصف الأول.

إذا كنتم قد استمعتم إلى أغنية تتنفسك دنياي " فأنتم تعرفون بالفعل لونه الغنائي المميز! لقد ابتكر مجتمع تيك توك ما يربو على مليوني مقطع فيديو باستخدام إصدارات مختلفة من هذه الأغنية والتي انضمت إلى الصيحات الأكثر مشاهدة تعبيراً عن حب الجماهير للفنان. فلا يُعد عبد المجيد عبد الله مجرد فنان موسيقي عادي، بل هو ظاهرة فريدة.

فقد لامست أغنياته قلوب المعجبين عبر الأجيال. سواء أكان يشدو بأغنياته الطربية بمصاحبة الأوركسترا أم بإيقاعاته العاطفية الصادقة، فإن أغنياته تتميز بإحساس مختلف يحرك الوجدان. وقد صممت منصة تيك توك مقاطع فيديو باستخدام إصدارات مختلفة من الأغنية تجاوز عددها 350 ألف فيديو في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عبد المجيد في "تيك توك لأفضل فنان عالمي

يأتي كل هذا ضمن حملة تيك توك لاختيار أفضل فنان عالمي، التي يشترك فيها عبد المجيد عبد الله بوصفه الفنان الأول على الإطلاق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يشارك في هذه التجربة المشوقة عبر التطبيق.

يذكر جورج روهانا -مدير الشراكات الموسيقية في تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- قائلاً: "نحن متحمسون للشراكة مع مجموعة روتانا للموسيقى لترويج ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد بطريقة تفاعلية. يسلط هذا التعاون الضوء على التزامنا نحو المعجبين لتقريب المسافات بينهم وبين فنانيهم المفضلين لكي تصبح منصة تيك توك الوجهة المفضلة لاكتشاف الموسيقى الجديدة".

منصة تيك توك.. لماذا؟

والآن، أصبحت منصة تيك توك المكان المناسب لاختبار سحر هذه التجربة بشكل لم يسبق له مثيل. إذا بحثتم عن حساب عبد المجيد عبد الله abdulmajeedabdullah@ على تيك توك، فستجدون مجتمعاً خاصاً مليئاً بمقاطع الفيديو الحصرية ورابطاً مباشراً ينقلكم إلى أحدث أغنياته. بالإضافة إلى ذلك، سننشر محتوى من وراء الكواليس من المصدر مباشرة – لنقدم لكم نُبذة من عالم هذا النجم المحبوب الذي يعد واحداً من أهم الأيقونات الثقافية في المملكة العربية السعودية.

يصرح حبيب رحال – مدير التنفيذي للتسويق والرعاية في مجموعة روتانا للموسيقى- قائلاً : "عبد المجيد عبد الله رمز، وقد تركت أغنياته أثراً في قلوب الملايين. ستمنحنا هذه الشراكة مع تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرصة لتعزيز هذه الصلة وتقديم تجربة أكثر تفاعلية للمعجبين".

تهدف هذه الشراكة إلى التقريب بينكم وبين الموسيقى التي تحبونها؛ لذا سواء أكنتم من المعجبين بالفعل أم اكتشفتم هذا الفنان العبقري للتو، فإن تيك توك هو المكان المناسب لمتابعة كل ما هو جديد عن عبد المجيد عبد الله. تابعونا باستمرار – للاستمتاع بهذه التجربة المذهلة