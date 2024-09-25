شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يطالب إسرائيل وحزب الله بالتراجع عن التصعيد فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن أكبر خطر الآن هو التصعيد فى لبنان ، وطالب ماكرون إسرائيل وحزب الله بالتراجع عن التصعيد فورا، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وأضاف ماكرون أنه يجب العمل على مسار دبلوماسى لحماية المدنيين فى إسرائيل ولبنان، مؤكدا إرسال مبعوثا إلى لبنان هذا الأسبوع.

وأكد ماكرون أنه لا يجب السماح بحرب فى لبنان، مشيرا إلى أن الحرب فى غزة استمرت أكثر مما ينبغي.