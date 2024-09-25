شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطانى يحث مواطنى بلاده فى لبنان على المغادرة فورًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، مواطني بلاده في لبنان على المغادرة فورًا إثر التصعيد المتواصل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.



وقال ستارمر -في رسالة للبريطانيين المتواجدين في لبنان حاليًا نقلتها صحيفة"الجارديان" البريطانية-: "غادروا فورًا" ، مضيفًا "أنني قلق للغاية إزاء هذا التصعيد.

وأدعو جميع الأطراف إلى التراجع عن حافة الهاوية ونزع فتيل التصعيد. إننا بحاجة إلى إلى وقف إطلاق النار، كي تُحل الأزمة دبلوماسيًا".



وأوضح: "لدي رسالة مهمة إلى حاملي الجنسية البريطانية في لبنان ألا وهي: لقد حان الوقت للمغادرة. لقد كثفنا خطط الطوارئ لكن عليكم ألا تنتظروا أن يصل الأمر إلى ذلك. فلا يزال هناك رحلات تجارية. من المهم جدًا أن يسمعوا رسالتي وهي أن يغادروا فورًا".



يُشار إلى أن التوترات احتدمت بين حزب الله اللبناني وإسرائيل مع شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على عدة مناطق في الجنوب اللبناني أدت لاستشهاد أكثر من 500 لبناني.