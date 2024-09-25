شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عمال رفع الأنقاض في بلدة برج الشمالي بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، عناصر جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" و"الهيئة الصحية الإسلامية" خلال عملهم على رفع الأنقاض، التي تسببت بها الغارة المعادية على بلدة برج الشمالي بلبنان.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأربعاء، بأن 25 عنصرا من جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" و"الهيئة الصحية الإسلامية" نجوا خلال عملهم على رفع الأنقاض، التي تسببت بها الغارة المعادية على بلدة برج الشمالي، حيث تم استهدافهم بغارة ثانية، وأصيب 13 عنصرا، من ضمنهم رئيس البلدية علي ديب بجروح طفيفة.



وذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة جوية مستهدفة بلدة زوطر الشرقية، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي سهل مرجعيون وتل النحاس- برج الملوك، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار على المنطقة الواقعة بين البرج الشمالي والحوش - شرق صور.. واستهدفت مسيرة الاحتلال الإسرائيلي منطقة الحوش، كما استهدفت غارتان بلدة الطيبة.



من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة رأس اسطا قضاء جبيل في جنوب لبنان؛ أدت إلى إصابة شخصين بجروح.

وفي سياق متصل، تصدت وحدات الدفاع الجوي في حزب الله اللبناني لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏مقابل بلدتي حولا وميس الجبل بالأسلحة المناسبة وأجبرتهما على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية.