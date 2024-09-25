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ضعف خدمة الإنترنت فى الكويت بسبب انقطاع كابل الإنترنت البحرى فالكون

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، انقطاع كابل الإنترنت البحرى فالكون، ووقع انقطاع فى الوسيلة التى تربط الكويت بالمملكة العربية .

وانقطع كابل الإنترنت البحرى فالكون, خارج المياه الإقليمية الكويتية، حيث تسبب انقطاع كابل فالكون, فى ضعف خدمة الإنترنت فى الكويت، حسبما أفادت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية.

وأكدت الهيئة، أنه جرى التنسيق مع الشركة التى تملك الكابل، من أجل اتخاذ الإجراء اللازم لحل الأزمة.

كما وأوضحت الهيئة، أن العمل جارٍ مع مزودى خدمات الإنترنت؛ لإعادة توجيه حركة البيانات عبر كوابل دولية بديلة، ضمانا لاستمرارية الخدمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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