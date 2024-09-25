شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استشهاد 8 أشخاص فى غارات إسرائيلية على صور والنبطية جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأربعاء، بسقوط 5 شهداء من بينهم رضيع في الغارة الإسرائيلية على بلدة شحور في قضاء صور في جنوب البلاد.

وأضافت الوكالة أن العدوان الجوي الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة زبدين في قضاء النبطية أدى إلى استشهاد 3 مواطنين بعدما دمرت الغارات الجوية منازلهم.

كما استهدفت قوات الاحتلال منطقة الشريفة عند أطراف بلدة حبوش الشمالية، وأطراف بلدة جبشيت وحي سكران وحي البيدر في بلدة حاروف بغارات جوية عنيفة، إلى جانب تدمير منزل في بلدة دير الزهراني.



وفي السياق ذاته، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة برج الشمالي في قضاء صور ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وغارة أخرى على بلدة يانوح، وغارة ثالثة أحد المباني في بلدة دورس على مقربة من مركز قيادة إقليم البقاع لحركة "أمل"، والمركز الإقليمي للدفاع المدني في بعلبك، ما أسفر عن إلحاق دمار كبير في المكان.



كما شنت قوات الاحتلال غارات عنيفة على منطقة الجلاحية في الخيام، وبلدات دير انطار، البازورية ومجدل زون، ومنطقة بين بلدتي برج رحال والعباسية، بالإضافة إلى استهداف طيران الاحتلال لعناصر الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية في بلدة برج الشمالي بقضاء صور، أثناء إغاثتهم مواطنين استهدفت منازلهم بغارة على البلدة.