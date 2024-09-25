شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى وزير خارجية اليونان ويدعو أثينا إلى الاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، جورج جيرابيتريتيس وزير خارجية اليونان على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان ابو الغيط هنأ الوزير اليوناني بمناسبة فوز بلاده بعضوية غير دائمة لمجلس الأمن لعاميّ 2025-2026، وثمّن مواقف اليونان حيال القضية الفلسطينية ودعمها المستمر لوكالة الأونروا، معرباً في هذا الصدد عن التطلع إلى دعم اليونان للقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية خلال عضويتها المرتقبة في مجلس الأمن.

وأضاف المتحدث الرسمي ان الامين العام للجامعة طالب الوزير اليوناني الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، حيث شرح ابو الغيط الاهمية القانونية التي ستنعكس على القضية جراء هذا الاعتراف الذي يضع فلسطين في مرتبة متساوية - من الناحية القانونية- مع دولة الاحتلال في اي تفاوض مستقبلي حول التسوية النهائية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد الخطير الذي تمارسه دولة الاحتلال في لبنان، وأكد ابو الغيط ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم على نحو فورى وقبل انزلاق الوضع الى حرب اقليمية شاملة ستكون لها تداعيات كارثية على الجميع.