شكرا لقرائتكم خبر عن الكوليرا تزيد أوجاع السودان.. ما وضع المرض الوبائى حاليًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى السودان من وضع مأساوي فى ظل الخسائر الكبير بكل مناحى الحياة مع استمرار رحى الحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي خلفت آلاف من القتلى، إضافة إلى تفاقم الوضع الإنسانى وتدهور الوضع الصحى، مع انتشار الأوبئة والأمراض خاصة مرض الكوليرا.



حرب السودان

كشف وزير الصحة السودانى، هيثم محمد إبراهيم، كشف عن ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا إلى 388 شخصًا، بينما بلغت الإصابات 12,896 حالة، في أخر أرقام رسمية.

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وقال وزير الصحة السوداني :"بلغت جملة الإصابات بالكوليرا 12,896 حالة، تشمل 388 وفاة"، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وكشف مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة، عن تسجيل 401 إصابة جديدة بوباء الكوليرا السبت، في ولايات كسلا والقضارف والشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر، وأشار البيان إلى أن ولاية كسلا سجلت ثلاث وفيات، بينما سجلت ولاية الشمالية حالتي وفاة، وولاية نهر النيل وفاة واحدة مرتبطة بالكوليرا.

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فيما كشفت وزارة الصحة، أن وباء الكوليرا انتشر في 54 محلية في 10 ولايات من أصل 18 ولاية.