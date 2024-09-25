شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 6 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشلت فرق الإنقاذ، اليوم الأربعاء، ستة شهداء، بينهم ثلاثة أطفال، وامرأة حامل في شهرها السابع، إضافة إلى عدد من الجرحى، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يعود لعائلة السعود في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، تم نقل الضحايا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية بأن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 41,495 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. كما أكدت المصادر ارتفاع عدد الإصابات إلى 96,006، فيما لا يزال آلاف الضحايا محاصرين تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت ارتكاب قوات الاحتلال أربع مجازر بحق العائلات، مما أدى إلى استشهاد 28 مواطناً وإصابة 85 آخرين.

كما أضافت أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات بسبب استمرار القصف العنيف.