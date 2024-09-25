شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تنضم لبرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت دولة قطر إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح بذلك أول دولة في المنطقة تنضم إلى هذا البرنامج، وذلك في إطار التطور المستمر القائم على الشراكات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة.

ويتيح برنامج الإعفاء من التأشيرة للمواطنين القطريين السفر إلى الولايات المتحدة لفترة تصل إلى 90 يوما دون الحصول على تأشيرة دخول، وفي المقابل سيتمتع مواطنو الولايات المتحدة بالامتيازات ذاتها عند السفر إلى دولة قطر.

وقال الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى وزير الداخلية القطري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء القطرية: "إن إدراج دولة قطر في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية يعكس مستوى العلاقة الاستراتيجية لدولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي تتويجا للعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى كون دولة قطر تأتي في مقدمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الأمن والسلامة بحسب المؤشرات الدولية، بجانب التزامها بمعايير عالمية في المجالات الأمنية".

من جهته، قال أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن القومي بالولايات المتحدة: "برنامج الإعفاء من التأشيرة هو واحد من أنجح مبادراتنا الأمنية، موضحا أن مشاركة قطر في البرنامج تزيد من تبادل المعلومات بشأن أحد أكثر مراكز السفر وتحويلات السفر ازدحاما في العالم، ما يعزز أمن الولايات المتحدة".

يُذكر أن برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية يقوم على شراكات متكاملة بين الولايات المتحدة والدول المشمولة في البرنامج وفقا لمتطلبات ومعايير تتعلق بإنفاذ القانون ومراقبة الحدود وإصدار وثائق سفر إلكترونية آمنة.