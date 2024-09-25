شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية ترفض استلام 88 جثة من الاحتلال وتشترط توفير بيانات هويتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، استلام شاحنة تحوى على ما يقارب 88 جثة من طرف الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدة عدم إرسال الاحتلال أي بيانات أو معلومات تدل على معرفة جثث الضحايا وأماكن انتشالها، مشددة على ضرورة استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثث ليتمكن ذويهم من التعرف عليهم.

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها منظمة الصليب الأحمر القيام بمهامها وفق البروتوكول المعمول فيه دولياً بخصوص استلام وتسليم الجثامين، مع إحضار بيانات وتفاصيل كل جثمان من حيث الأسماء والأعمار والمناطق التي أُخذت منها هذه الجثامين، مؤكدة على ضرورة استلام الجثث حسب المعايير الإنسانية والدولية وبما يحفظ الحقوق للحفاظ على كرامة هذه الجثث.



