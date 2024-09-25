شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وباكستان يجريان تمرينا عسكريا مشتركا لتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت القوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية، الثلاثاء، تمريناً بحرياً مشتركاً مع الجانب الباكستاني، بمشاركة مجموعتي الزوارق المقاتلة والضفادع البشرية، وكتيبة المشاة البحرية (77) وفريق تفتيش السفن البحري التابعة لهذه القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وفرق من المشاة البحرية والضفادع البشرية الباكستانية.



ويهدف التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات، وتطوير قدرات المشاركين وتأهيلهم في مجال الاستجابة العملياتية السريعة في بيئة عمليات بحرية معقدة ومتعددة المهام لمواجهة التهديدات الأمنية البحرية الحالية والمستقبلية ضمن منطقة المسؤولية.



واشتمل التمرين على عمليات الاقتحام وتفتيش السفن، وحماية خطوط الملاحة البحرية، ومكافحة القرصنة والتهريب، وحماية المنشآت والمواقع الحيوية الحساسة، وعملية الإنقاذ والإخلاء الطبي الميداني، وأظهر المشاركون مستوى متميزاً وكفاءة عالية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم.



يشار إلى أن القوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية تنفذ العديد من التمارين البحرية المشتركة مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز علاقات التعاون العسكري، بما يخدم المتطلبات العملياتية ضمن منطقة مسؤوليتها.