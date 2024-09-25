شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يؤكد أهمية تنفيذ القرار الأممى بإنهاء الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطينى محمد مصطفى، أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند على الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الفلسطينى على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ووزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، ووزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، ووزيرة خارجية السويد ماريا مالمار ستينرجارد، كل على حدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واستعرض مصطفى، دفع الجهود من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وتصعيد عدوان الاحتلال على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات وضمان وصولها لكافة أرجاء القطاع لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة، بالإضافة لدعم المساعي من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وناقش خلال الاجتماعات، سبل تعزيز التعاون المشترك مع دولة فلسطين على المستوى الرسمي والشعبي، داعيا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين للمسارعة والاعتراف من أجل دعم حل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.