شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف مقر للموساد فى ضواحى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله أنه استهدف مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي، مشيرا إلى أن المقر المستهدف هو المسؤول عن اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال.

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني، قصفه للمرة الثانية قاعدة دادو بـ 40 صاروخاً.

وفي السياق شن الطيران الإسرائيلي - وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية- غارات مستهدفا بلدة جبشيت، وحي البيدر في حاروف، وبلدة صير الغربية، وبلدة كفرصير.

كما أغارت الطائرات الإسرائيلية على منزلين في بلدة يحمر الشقيف فدمرتهما بالكامل.

وفي بلدة الدوير استهدفت غارة جوية معادية منزلا وألحقت به أضرارا فادحة، كما تضررت منازل ومحال عدة.. وتسبب ركام وردم الغارة بإقفال طريق عام الدوير-انصار، وعلى الفور عملت فرق الدفاع المدني من مركز الدوير على فتحها.