شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الجمركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء، اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والجمركي وتبادل الخبرات والمعلومات الجمركية بين البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، إلى الولايات المتحدة.

وقع الاتفاقية عن دولة الإمارات - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - على محمد الشامسى رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومن الجانب الأمريكي تروى أ. ميلر القائم بأعمال مفوض الجمارك وحماية الحدود.

وأكد الشامسي، أن الاتفاقية تسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين الصديقين وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، والحد من المخالفات الجمركية والتجارة غير المشروعة، ودفع الشراكة الجمركية الفنية إلى آفاق أوسع عن طريق التعاون والمساعدة في تبادل المعلومات والخبرات، ورفع مستوى الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والاطلاع على أفضل الممارسات في المجال الجمركي.

وأضاف أن التجارة البينية بين البلدين تشهد نموا مستمرا يرتكز على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمعهما بما يعزز العلاقات التنموية وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية الجمركية وتوسيع نطاق التجارة بينهما بجانب الاستفادة من أفضل الممارسات لمواجهة التحديات التي تحول دون الانتقال السلس إلى السلع والبضائع عبر خطوط الإمداد المشتركة.

وأوضح أن أهمية توقيع اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في الدور المهم لدولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية كونها بوابة تجارية إقليمية وأهمية الولايات المتحدة الأميركية بوصفها شريكاً استراتيجياً تاريخياً واقتصادياً مهماً لدولة الإمارات إضافة إلى أن الاقتصاد الأميركي يأتي في المقدمة بوصفه أكبر اقتصاد على مستوى العالم.