شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تناقش مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.

وأوضحت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ـــ جامعة الدول العربية إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب الذي صدر في الدورة (39)، وذلك لدراسة مشروع "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية".

وسيشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية وسوف يتم في هذا الاجتماع استكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع " الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية"، ومن ثم يتم عرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد خلال شهر نوفمبر 2024.



