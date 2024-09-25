شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والسودان يبحثان تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير خارجية السودان المكلف حسين عوض على، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بينھما في المحافل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك.

كما ناقش الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - آخر تطورات الوضع في جمهورية السودان.