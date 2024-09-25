شكرا لقرائتكم خبر عن سفير لبنان فى بلجيكا: الضربات الإسرائيلية تهديد وجودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف سفير لبنان فى بلجيكا فادى حجلى الضربات الإسرائيلية المستمرة على بلاده بالتهديد الوجودى.

وأعرب حجلي -في لقاء مع شبكة "يورونيوز"، اليوم الأربعاء، عن أمله في تحرك المجتمع الدولي في محاولة لفرض وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الغارات تستهدف بصورة أساسية الشعب اللبناني، متهمًا إسرائيل بعدم التفريق بين الأهداف المدنية والعسكرية.

ودعا السفير إلى فرض عقوبات على إسرائيل.. قائلًا: "التجاوزات الإسرائيلية يجب أن تكون محل بحث"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الاحتمالات والمؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يمكنها فرض عقوبات على أو على الأقل مراجعة العلاقات برمتها.

وشكك السفير اللبناني في التصريحات الإسرائيلية التي تزعم استهداف لعشرات الأهداف من حزب الله، مختتمًا تصريحه قائلًا: "في الواقع نحن أمام حرب ضد دولة وضد شعب وضد مدنيين.. والأهم بالنسبة لنا الآن هو وقف هذه الحرب".

وفى وقت سابق، أعلن حزب الله اللبنانى صباح اليوم الأربعاء، أنه أطلق صاروخًا باليستيًا من نوع "قادر 1" مستهدفا مقر قيادة الموساد فى ضواحى تل أبيب .

مشيرا إلى أنه المقر المسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير أجهزة الاتصال "البايجرز" وأجهزة اللاسلكي"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة أن الطيران الحربى الإسرائيلى المعادي أغار على بلدة الشعيتية جنوبي لبنان، ما أدى الى أضرار جسيمة في الممتلكات.