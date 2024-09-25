شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى يدعو للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار من غزة إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة اللبنانى فراس الأبيض، أن الحكومة اللبنانية تتحرك داخل مجلس الأمن الدولى للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على لبنان، داعيًا المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته وممارسة الضغوط لوقف إطلاق النار من غزة إلى لبنان والتوصل إلى حلول دبلوماسية لهذا النزاع.

وقال الأبيض -في تصريح خاص لقناة (سي جي تي إن) الصينية اليوم الأربعاء، إن مستشفيات الجنوب تعمل بكامل طاقتها لاستيعاب مئات المصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد، مضيفًا أن هذه الغارات خلفت مئات القتلى والمصابين.

وأشار إلى أنه بسبب تصاعد وتيرة الاعتداءات وجهت الحكومة اللبنانية نداءات للدول الشقيقة والصديقة لتقديم مستلزمات طبية عاجلة، موضحًا أن مخزون لبنان من الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لمدة أربعة أشهر فقط.