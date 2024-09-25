شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم اللبنانى: فتحنا المدارس لاستقبال نازحى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التربية والتعليم اللبناني الدكتور عباس الحلبي إن الوزارة فتحت المدارس لاستقبال النازحين من الجنوب جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار الحلبي - في مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الثلاثاء - إلى أن أعداد المدارس كافية لاستيعاب النازحين من الجنوب اللبناني، وتم وضع جميع المدارس تحت تصرف هيئة الطوارئ اللبنانية.



وأضاف وزير التعليم اللبناني "نحن نبذل أقصى جهد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتجهيز مستلزمات إيواء النازحين من الجنوب اللبناني".



وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 558 شهيدا بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، إضافة إلى 1835 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بجنوب لبنان منذ اليوم الماضي.



وأضاف وزير الصحة اللبناني، أن العدوان الإسرائيلي أسفر أيضا عن سقوط 4 شهداء من المسعفين واستهداف 14 سيارة إسعاف وإصابة 16 شخصًا من فرق الإطفاء.