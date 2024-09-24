شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يمدد إغلاق المدارس والجامعات لنهاية الأسبوع مع استمرار تصعيد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 06:21 م
أعلنت لبنان تمديد إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية الأسبوع مع استمرار التصعيد الإسرائيلي، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
وكشفت وزارة الصحة اللبنانية، عن وقوع 6 شهداء و15 مصابا في الغارة الإسرائيلية على الغبيرى في الضاحية الجنوبية.
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