شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يغلق جميع حضانات الأطفال بسبب العدوان الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إنه "نظرًا لتمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحسبا من التطورات، يعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض قراره إقفال جميع حضانات الأطفال حتى نهاية الأسبوع على جميع الأراضي اللبنانية".

في السياق ذاته أرتقى المسعف في الهيئة الصحية الإسلامية قاسم كلاس شهيدا بعدما استهدفته غارة نفذتها الطائرات الحربية الاسرائيلية بعد ظهر الثلاثاء، عندما كان ضمن فريق إسعاف يعملون على نقل إصابات مدنية وقعت في النبطية الفوقا.



والإثنين شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات كثيفة على العديد من البلدات في شرق لبنان وجنوبه، وأعلن الاحتلال قصفه 1100 موقع، في حين قالت وزارة الصحة اللبنانية إن هناك نحو 500 شهيد، بينهم 24 طفلاً، و42 امرأة، وإصابة 1646 بجروح.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عمليات التصعيدية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعمل على تقويض فرص وقف الحرب على قطاع غزة، من خلال عمليات عسكرية جديدة ضد لبنان وشعبه.