شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف المخازن الرئيسية فى قاعدة "نيمرا" العسكرية الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، اليوم الثلاثاء، قصف المخازن الرئيسيّة التابعة للمنطقة الشمالية فى قاعدة نيمرا العسكرية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطينى الصامد فى قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.
وأضاف الحزب - في بيان آخر أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه تم استهداف معسكر "إلياكيم" التابع لقيادة المنطقة الشمالية جنوب حيفا بعدد من صواريخ "فادي 2"، وذلك دفاعًا عن لبنان وشعبه.
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