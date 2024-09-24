شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف المخازن الرئيسية فى قاعدة "نيمرا" العسكرية الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، اليوم الثلاثاء، قصف المخازن الرئيسيّة التابعة ‏للمنطقة الشمالية فى قاعدة نيمرا العسكرية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطينى الصامد فى قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وأضاف الحزب - في بيان آخر أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه تم استهداف معسكر "إلياكيم" التابع لقيادة المنطقة الشمالية جنوب حيفا بعدد من صواريخ "فادي 2"، وذلك دفاعًا عن لبنان وشعبه.