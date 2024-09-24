شكرا لقرائتكم خبر عن "إير فرانس" تعلن تمديد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى بيروت حتى نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، تمديد تعليق رحلاتها من وإلى بيروت حتى يوم الثلاثاء القادم، الأول من أكتوبر، بسبب الوضع الأمنى فى البلاد.

وذكرت الخطوط الجوية الفرنسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركة "تعمل بشكل طبيعى" على خط الرحلات من وإلى تل أبيب، والتي استؤنفت السبت الماضى.

ويشن الجيش الإسرائيلى - منذ أمس - هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله"، ما أدى إلى سقوط 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 إمرأة و4 مسعفين جراء الغارات الإسرائيلية، و1835 جريحا منهم 16 جريحا من المسعفين ورجال الإطفاء، استقبلتهم 54 مستشفى، بحسب وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.