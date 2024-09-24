شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يجدد التأكيد للرئيس الإيرانى على أهمية خفض التصعيد بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأمم المتحدة ـ عمان (أ ش أ)

جدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، التأكيد على أهمية خفض التصعيد بالمنطقة، وضرورة التوصل إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة، ووقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول اللقاء عددا من القضايا الثنائية وذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ومدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة.